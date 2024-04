Starlight Games: Neues Studio enthüllt brandneue Spiele

Ehemalige Entwickler von Psygnosis, WipEout, Skate, Horizon: Call of the Mountain-Entwickler kündigen Starlight Games-Studio neue Spiele an.

Starlight Games, ein neues Videospielstudio mit Sitz in Liverpool, Großbritannien, das von Gary Nichols und bekannten, branchenerfahrenen Entwicklern geleitet wird, wurde gegründet, um neue IPs zu entwickeln, die sich auf innovative, visuell beeindruckende Gameplay-Erlebnisse konzentrieren.

Das Studio will außerdem junge Talente entdecken und ihnen praktische Erfahrungen in der Videospielbranche vermitteln. Starlight Games verfügt über ein Führungsteam aus Branchenprofis, darunter der Miterfinder von WipEout, Nick Burcombe, Design Director und Produzent Andy Santos, der Skate mitentwickelt hat, bei einem weltweit führenden Spiel der Resident Evil-Franchise Regie führte und vor Kurzem Horizon: Call of the Mountain entwickelte und Produktionsleiter Ben Cronin, der ein Gründungsmitglied von Gamesys war, dem Unternehmen hinter Jackpotjoy, dem größten britischen Online-Bingo-Anbieter.

„Unsere Vision ist es, ein kreatives Ökosystem zu fördern, in dem sich Talente entfalten und Träume verwirklicht werden können“, so Gary Nichols, Gründer von Starlight Games. „Wir wollen jungen Talenten eine Plattform und Ressourcen bieten, damit sie sich entfalten und einen nachhaltigen Einfluss auf die Branche ausüben können.“

Mit der Gründung des neuen Studios freut sich Starlight Games auch, House of Golf 2 für PC, PS5, Xbox Series X|S anzukündigen, das im Sommer 2024 erscheint.

House of Golf 2 ist die Fortsetzung des erfolgreichen House of Golf, das 2019 auf der Nintendo Switch erscheint. Das neue Spiel wird mit Unreal 5 entwickelt und bringt den spaßigen Ansatz des Minigolfs mit über 100 unglaublichen Kursen, wunderschöner Grafik, wöchentlichen Turnieren und vielen verrückten Spielmöglichkeiten ins Haus.

Viele der einzigartigen und kniffligen Herausforderungen wurden von einem der jungen und leidenschaftlichen Spieldesigner des Unternehmens entworfen, der nach seinem Abschluss an einer lokalen Universität zum Studio stieß. Das Spiel bietet auch einen couchbasierten 4-Spieler-Mehrspielermodus und erscheint im Sommer.

Zwei weitere Spiele sind ebenfalls in Entwicklung – ein aufregender futuristischer Sporttitel, bei dem WipEout-Schöpfer Nick Burcombe Regie führt und zu dem in den kommenden Monaten weitere Details bekannt gegeben werden.