Bethesda Game Studios: Fast 5 Millionen spielten Fallout an einem Tag an

An nur einem einzigen Tag spielten fast fünf Millionen Menschen Spiele der Fallout-Reihe.

In den letzten Tagen dürfte man bei Bethesda sicherlich ein wenig mit Old Possum, Dirty Wastelander oder einer Nuka-Cola auf den Erfolg der Serie Fallout angestoßen haben.

Die erfolgreiche erste Staffel sorgte für mehr als regen Zuwachs an Spielern in Titeln wie Fallout 4, Fallout Shelter oder Fallout 76. Letzteres konnte sogar an einem einzigen Tag mehr als eine Million Spieler anziehen.

Wie der offizielle Fallout-Account auf X mit einem Holoband verriet, waren es sogar fast fünf Millionen Spieler, die an nur einem einzigen Tag Spiele der Reihe spielten.

Habt ihr Fallout auch für euch (wieder)entdeckt? Falls ja, welches Fallout spielt ihr derzeit?