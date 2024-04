Steel Seed: Neues Gameplay mit den Entwicklern

Autor:, in / Steel Seed

Publisher ESDigital Games und Entwickler Storm in a Teacup haben heute ein ausführliches Walkthrough-Video zum spannenden und mit Spannung erwarteten Stealth-Action-Adventure Steel Seed veröffentlicht.

Steel Seed, das Ende 2024 für PC über Steam und Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheint, nimmt euch mit auf eine Reise durch eine düstere Sci-Fi-Welt, in der die Menschheit aufgrund eines scheinbar irreparablen Klimawandels kurz vor dem Aussterben steht und in der eine feindliche, unterirdische Anlage das Geheimnis für das Überleben der Menschheit birgt.

Begleitet die Protagonistin Zoe und ihren fliegenden Drohnengefährten KOBY, die in die Tiefen der Anlage geschickt werden, um die dort verborgenen Geheimnisse zu lüften und die KI-Bedrohungen zu überleben, die dort zu ihrem Schutz positioniert sind.

Steel Seed hat kürzlich an verschiedenen Veranstaltungen im Rahmen des London Games Festival teilgenommen, als Teil der London Games Festival Official Selection in der Kategorie International Innovators.

Im Rahmen des London Games Festivals hat der Entwickler Storm in a Teacup ein ausführliches neues Video erstellt, in dem er die Fans durch die geheimnisvolle und gefährliche Anlage führt. Es werden einige der spannenden Spielmechaniken vorgestellt, darunter die Verwendung von Stealth, modulare Upgrades, Erkundung und versteckte Bereiche, Kämpfe und die Fernsteuerung von KOBY und seinen besonderen Fähigkeiten.