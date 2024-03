Steel Seed: Trailer zeigt Kampf und Erkundung

Storm in a Teacup, Macher von Close to the Sun, arbeiten aktuell an Steel Seed für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Im Stealth-Action-Adventure begeben sich Spieler in einer dunklen Science-Fiction-Welt auf die Suche nach dem Schlüssel zum Überleben der Menschheit, die am Rande der Auslöschung steht.

Protagonistin Zoe erkundet mit ihrer fliegenden Drohne Koby eine von feindlichen Robotern betriebene Anlage, um Antworten zu finden.

Im neusten Trailer erkundet und kämpft sich Zoe durch die düstere Welt.