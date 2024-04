Island of Winds: Spieler werden zur Hüterin des Gleichgewichts

Autor:, in / Island of Winds

Als Hüterin des Gleichgewichts begeben sich Spieler im 17. Jahrhundert in Island of Winds auf eine Entdeckungsreise.

Der Publisher ESDigital Games freut sich, eine neue Partnerschaft mit dem Entwickler Parity Games bekannt zu geben, um dessen Action-Adventure-Debüt Island of Winds Ende 2025 für PC und Konsolen zu veröffentlichen.

Island of Winds ist ein Action-Adventure-Spiel, das im fantastischen Islands des 17. Jahrhunderts spielt.

Inspiriert von Natur, Folklore und Geschichte dreht sich das Spiel um die Protagonistin Brynhildur, die Hüterin des Gleichgewichts, die sich auf eine Entdeckungsreise begeben muss, als ihr Gehöft angegriffen und ihr Mentor entführt wird.

Begleitet Brynhildur auf ihrer Odyssee und taucht ein in eine reichhaltige Geschichte, die mit umfangreichem Wissen und fesselnden Rätseln sowie legendären Kreaturen, Zauberei und einem besonderen Schwerpunkt auf Begegnungen mit Empathie gefüllt ist.

„Wir waren sofort von der atemberaubenden Welt von Island of Winds und der tiefgründigen Geschichte, die Parity Games erschaffen hat, angezogen“, so Oleg Kudisov, Managing Director bei ESDigital Games. „Wir glauben fest daran, unseren Fans abwechslungsreiche Spielerlebnisse zu bieten, und mit Island of Winds haben wir ein Gaming-Juwel gefunden, und wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem talentierten und engagierten Team von Parity Games.“

ESDigital Games freut sich außerdem, ankündigen zu können, dass Island of Winds auf dem kommenden WASD Live-Event in London vom 25. bis 27. April am Stand von Games London (T2) spielbar sein wird.

Die anwesenden Fans werden zu den Ersten gehören, die dieses Action-Adventure in die Hand nehmen und sich einen exklusiven Entwickler-Walkthrough ansehen können, der speziell für die Veranstaltung gefilmt wurde.

Features von Island of Winds

Erforscht jenseitige und bezaubernde Landschaften: Entdeckt die verschiedenen Gebiete von Island of Winds: Von Meeresküsten und eisigen Pfaden bis hin zu Lagunen und Hochlandpfaden taucht ihr in eine magische und geheimnisvolle Landschaft ein, die von der vielfältigen isländischen Natur inspiriert ist. Erkundet jeden Winkel der Insel, um verborgene Geheimnisse und Geschichten über die Insel zu entdecken.

Entdeckt die verschiedenen Gebiete von Island of Winds: Von Meeresküsten und eisigen Pfaden bis hin zu Lagunen und Hochlandpfaden taucht ihr in eine magische und geheimnisvolle Landschaft ein, die von der vielfältigen isländischen Natur inspiriert ist. Erkundet jeden Winkel der Insel, um verborgene Geheimnisse und Geschichten über die Insel zu entdecken. Begegnet mythischen Wesen: In dieser Welt werdet ihr mythischen und magischen Wesen begegnen, die von der isländischen Folklore inspiriert sind. Findet heraus, was die Kreaturen der Insel plagt, und helft ihnen, Frieden zu finden.

In dieser Welt werdet ihr mythischen und magischen Wesen begegnen, die von der isländischen Folklore inspiriert sind. Findet heraus, was die Kreaturen der Insel plagt, und helft ihnen, Frieden zu finden. Zaubersprüche wirken und Rätsel lösen: Mit dem Stab des Gleichgewichts könnt ihr Zaubersprüche wirken, um Kreaturen zu helfen und feindliche Gegner zu beruhigen.

Mit dem Stab des Gleichgewichts könnt ihr Zaubersprüche wirken, um Kreaturen zu helfen und feindliche Gegner zu beruhigen. Eine emotionale Reise: Island of Winds erforscht Themen wie Selbstzweifel, Gewalt, Reue und Empathie. Erlebt Brynhildurs emotionale Reise, während sie sich auf die Suche nach ihrem vermissten Mentor und ihrem Clan macht. Um ihre Heimat zu retten, muss sie ihre magischen Fähigkeiten voll ausschöpfen und das Gleichgewicht in ihrer zerrütteten Welt wiederherstellen. Die Geheimnisse der Insel und auch Brynhildurs eigene komplizierte Vergangenheit werden langsam enthüllt.

Island of Winds erforscht Themen wie Selbstzweifel, Gewalt, Reue und Empathie. Erlebt Brynhildurs emotionale Reise, während sie sich auf die Suche nach ihrem vermissten Mentor und ihrem Clan macht. Um ihre Heimat zu retten, muss sie ihre magischen Fähigkeiten voll ausschöpfen und das Gleichgewicht in ihrer zerrütteten Welt wiederherstellen. Die Geheimnisse der Insel und auch Brynhildurs eigene komplizierte Vergangenheit werden langsam enthüllt. Isländische Folklore: Island of Winds spielt in einer fantastischen Version des Islands des 17. Jahrhunderts und ist stark von der isländischen Folklore und Mythologie inspiriert. Erlebt faszinierende und gefährliche Begegnungen mit Kreaturen, Geistern und anderen Bewohnern der Insel.

Island of Winds wird von Parity Games entwickelt und von ESDigital games veröffentlicht und wird Ende 2025 für PC und Konsolen erscheinen.