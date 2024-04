Island of Winds: Spannende Informationen von den Entwicklern

Autor:, in / Island of Winds

Taucht mit dem Entwicklerkommentar-Video zu Island of Winds tiefer in die isländische Folklore ein.

Publisher ESDigital Games und Entwickler Parity Games freuen sich, das erste Entwickler-Walkthrough-Video für ihr Action-Adventure-Debüt Island of Winds zu enthüllen, das 2025 für PC und Konsolen erscheint.

Die kürzlich geschlossene Publishing-Partnerschaft zwischen ESDigital Games und Parity Games wurde während des London Games Festival bekannt gegeben, wo Island of Winds als Teil der offiziellen Auswahl des London Games Festival in der Kategorie „New Voices“ an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen hat.

Im Rahmen dieser prestigeträchtigen Veranstaltung präsentierte Parity Games ein ausführliches Walkthrough-Video für Island of Winds mit brandneuem Gameplay und einer Einführung in das Setting, die Folklore und die Charaktere, die die Spieler erleben werden.

Island of Winds ist ein Action-Adventure, das in der Umgebung des fantastischen Islands des 17. Jahrhunderts spielt.

Inspiriert von der Natur, der Folklore und der Geschichte, dreht sich das Spiel um die Protagonistin Brynhildur, die Hüterin des Gleichgewichts, die sich auf eine Entdeckungsreise begeben muss, als ihr Gehöft angegriffen und ihr Mentor entführt wird.

Begleitet Brynhildur auf ihrer Odyssee und taucht ein in eine reichhaltige Geschichte mit umfangreichem Wissen und faszinierenden Rätseln sowie legendären Kreaturen, Zauberei und einem besonderen Fokus auf Begegnungen mit Empathie.