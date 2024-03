Bethesda Game Studios: The Elder Scrolls feiert 30-jähriges Jubiläum

Autor:, in / Bethesda Game Studios

Die ikonische Spielreihe The Elder Scrolls feiert 30 Jahre Jubiläum und Entwickler Bethesda bedankt sich per Dankesbotschaft bei der Community.

In einem nostalgisch angehauchten Rückblick lässt Entwickler Bethesda noch einmal die letzten 30 Jahre The Elder Scrolls Revue passieren und gibt auch einen kleinen Ausblick auf das, was noch kommt.

1984 begann alles mit The Elder Scrolls: Arena und Spieler konnten in den nachfolgenden Jahren ganz Tamriel über viele Folgetitel verteilt bereisen und erkunden.

Auch The Elder Scrolls Online feiert dieses Jahr zehn Jahre Geburtstag und Bethesda bedankt sich an dieser Stelle bei Ihren Kollegen von ZeniMax Online Studios und einer „erwachsenen“ Community.

Einen kurzen Hinweis auf das kommende Mobile-Spiel The Elder Scrolls: Castles, das bereits als Soft-Launch in einigen Ländern verfügbar ist und den Launch der neusten Version von Skyrim Creations lässt sich Bethesda nicht nehmen.

Zu guter Letzt gibt es dann den eigentlichen Leckerbissen; ein Update zum kommenden Titel der Elder Scrolls Reihe: The Elder Scrolls VI. Bis auf die Bestätigung von Tamriel als erneutem Schauplatz und einer Zusage, dass sich das Spiel in der Tat noch in der Entwicklung befindet, gibt es dann aber leider auch keine weiteren Neuigkeiten.

The Elder Scrolls: Arena und The Elder Scrolls: Daggerfall könnt ihr gratis auf ElderScrolls.com herunterladen und wer sich der Nostalgie hingeben möchte, kann Tamriel in hochauflösendem 4k mit den Titeln Morrowind und Oblivion auf der Xbox bereisen.

Die ganze Botschaft könnt ihr euch hier unter dem Artikel noch einmal in Ruhe durchlesen: