Call of Duty: Warzone: Rebirth Island kehrt im April zurück

Die beliebte Battle-Royale-Karte Rebirth Island kehr Anfang April in den Online-Shooter Call of Duty Warzone zurück.

Zum Start des kürzlich veröffentlichten Call of Duty: Warzone Mobile feierte Rebirth Island sein Comeback auf mobilen Endgeräten. Und auch Spieler auf Konsolen und PC kommen schon bald in den Genuss der beliebten Battle-Royale-Karte.

Wie jetzt offiziell bekannt gegeben wurde, wird Rebirth Island am 3. April in Call of Duty: Warzone zurückkehren. Ein Enthüllungstrailer startet heute um 16:00 Uhr deutscher Zeit.

Erstmals wurde Rebirth Island im Dezember 2020 für Warzone als Teil des Call of Duty Black Ops Cold War Season 1 Updates veröffentlicht. Im November 2022 wurde die Karte im Zuge des Starts von Warzone 2.0 wieder aus dem Spiel entfernt.

Bei Rebirth Island handelt es sich um eine Nachbildung der Gefängnisinsel Alcatraz. Statt 120 treten nur 48 Spieler auf der deutlich kleiner gehaltenen Karte gegeneinander an. Anders als im normalen Battle-Royale-Modus respawnen Spieler automatisch, wenn ein oder mehr Teammitglieder noch am Leben sind.