Call of Duty Warzone startet mit Trials of Urzikstan ins Jahr 2024. Schaut euch heute die Pro-Gamer im Stream an!

Heute findet das mit Spannung erwartete Call of Duty: Warzone-Turnier Trials of Urzikstan statt, bei dem 20 Streamer-Duos aus ganz Europa in 2v2-Schlachten gegeneinander antreten. Der Preis? Ein Anteil an dem 50.000 € Preispool und natürlich die ultimative Anerkennung.

In Trials of Urzikstan werden einige der besten europäischen Call of Duty: Warzone-Spieler – darunter Stylerz (GER), MckyTV (GER), Fifakill (UK), Emzy (UK), ChowH1 (FR), Moonryde (Italy), Izak (PL) und andere – in dem dreitägigen Live-Turnier gegeneinander antreten. Die Zeiten sind unten für euch aufgeführt:

Tag 1: 17:00 Uhr bis 20:50 Uhr

Tag 2: 17:00 Uhr bis 21:50 Uhr

Tag 3: 17:00 Uhr bis 22:30 Uhr

Neben der Action auf dem Bildschirm wird Trials of Urzikstan von einem hochkarätigen Broadcast-Team begleitet, darunter Jasmine „Veracity“ Kanuga, Chris Tunn, Alan Brice, und Nfinity sowie der Senior Dexerto Producer Enigma.

Die Spielerinnen und Spieler können die Action auf dem offiziellen Call of Duty Twitch-Kanal verfolgen, wo sie auch die Möglichkeit haben, eine begrenzte Anzahl von Ingame-Codes zu ergattern.



Alle Teilnehmenden werden ihr Gameplay auch über ihre eigenen Kanäle auf verschiedenen Plattformen, darunter Twitch und YouTube, streamen, so dass ihr auch dort zuschauen könnt.