Mistwalker: Neues Lebenszeichen des Entwicklers

Autor:, in / Mistwalker

Hironobu Sakaguchi arbeitet an einem neuen Projekt, wie wir bereits wissen. Der Schöpfer der Final Fantasy-Reihe holte sich schon im November am Schrein von Ise Jingu neue Kraft und war für seine Gesundheit dankbar.

Das neue Dark Fantasy-Projekt, an dem Sakaguchi arbeitet, wird er bei Mistwalker entwickeln. Das Studio wird von Xbox-Spielern vor allem wegen Blue Dragon und Lost Odyssey geschätzt. Schon lange wünschen sich Spieler neue Teile davon. Zuletzt entwickelte das Studio seine Spiele aber für mobile Plattformen.

Auf dem X-Account von Mistwalker wurde nach neun Monaten jetzt wieder ein neues Posting entdeckt. Es zeigt Sakaguchi an einem Tisch sitzend mit einem Brief in der Hand.

Naben dem Bild gab es im Posting folgende Zeilen: „Ein Brief, in dem man seine Gedanken mitteilt, ist eine wunderbare Möglichkeit, seine Liebe zu den kreativen Köpfen hinter den Spielen, die wir so schätzen, auszudrücken.“

Das man nach so langer Zeit wieder ein Beitrag auf Social-Media gepostet hat, könnte auf aufregende Zeiten hindeuten. Zumindest signalisiert es Aktivitäten, von denen wir in Zukunft hoffentlich öfter welche zu sehen bekommen und wir dann mehr über das neue Projekt erfahren werden.