Mistwalker: Schöpfer von Final Fantasy startet neues Projekt

Auch mit 60 Jahren denkt Hironobu Sakaguchi nicht daran, es ruhiger angehen zu lassen. Der Schöpfer der Rollenspielreihe Final Fantasy kündigte bereits im Januar die Arbeiten an einem neuen „Dark Fantasy“-Projekt an.

Am Schrein von Ise Jingu tankte der Videospieldesigner jetzt neue Kraft für den Start des neuen Projekts bei Mistwalker und bedankte sich auch für seine gute Gesundheit, die ihm offenbar bei seiner letzten ärztlichen Untersuchung bescheinigt wurde.

伊勢参り。

新作制作が開始できたこと、人間ドックが良好だったことにお礼を。

Ise Jingu Shrine.

I thanked the shrine for the start of my new project and for my good health during my physical checkup. pic.twitter.com/t4WGqYQ5WN

