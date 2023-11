Stranded: Alien Dawn: Robots and Guardians DLC erhältlich

Fesselnder neuer Robots and Guardians DLC erscheint heute für Stranded: Alien Dawn!

Ab heute können sich die Spieler von Stranded: Alien Dawn dank des aufregenden PDLC mit ihren Überlebenden in ein spannendes neues Szenario stürzen. In diesem entdecken sie spielverändernde neue Technologien und werden sich gleichzeitig gegen neue Feinde verteidigen.

In einem actiongeladenen Szenario müssen die Spieler dabei innovative neue Waffen und robuste Verteidigungsanlagen einsetzen, um sicherzustellen, dass ihre Rebellengruppe “Hope” vor dem skrupellosen Herstellerkonsortium schützen kann.

Hope, ist der erste empfindungsfähige Androide und wurde vom Konsortium erschaffen. Während Hopes Intellekt fortschreitet, können die Spieler neue Fähigkeiten auswählen, zusätzliche Eigenschaften freischalten und vieles mehr – und das alles, während die Gruppe der Überlebenden sich gegen die Versuche des Konsortiums verteidigt, die ihr wertvollstes Gut zurückzuerobern wollen.

Im Verlauf des Spiels werden die Spieler unter anderem Wellen automatisierter Angriffe des Konsortiums überwinden müssen. Helfen kann hierbei das Erforschen neuer Waffen, darunter Verteidigungsbots, mit Laser ausgestattete Geschütztürme und mehr. So können sie in den Gefechten die Oberhand gewinnen, um Hope zu schützen und den Sieg erringen.

Die Spieler können auch neue Möglichkeiten freischalten, um alltägliche Aufgaben rund um die Basis zu automatisieren: Service- und Ernte-Bots helfen beim Kochen, Pflanzen und Sammeln von Ressourcen, sodass die Rebellen mehr Zeit für die Verbesserung der Verteidigung haben.

Darüber hinaus können die Spieler einen neuen Überlebenden, Henry Caldwell, für ihre Gruppe auswählen. Als erfahrener Veteran könnten sich seine Nahkampffähigkeiten in Situationen, in denen es auf Verteidigung ankommt, als entscheidend erweisen.

Der PDLC wird zusammen mit einem kostenlosen Update für das Basisspiel für alle Spieler veröffentlicht, das neue Funktionen und Verbesserungen wie Lieferdrohnen, mehrstöckige Bauwerkzeuge und vieles mehr mit sich bringt.

Zum Trailer geht es hier:

Stranded: Alien Dawn: Robots and Guardians erscheint am Dienstag, den 7. November, für PC über Steam und Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 12,99 EUR.