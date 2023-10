Stranded: Alien Dawn: Neue Herausforderungen für Survival-Strategen

Stranded: Alien Dawn bietet neue Herausforderungen für Survival-Strategen im spannenden Robots and Guardians DLC.

Frontier Foundry, das Spiele-Label von Frontier Developments plc und Entwickler Haemimont Games, stellen einen neuen, DLC für die Planeten-Survival-Simulation Stranded: Alien Dawn vor.

Das Robots and Guardians PDLC erscheint am Dienstag, den 7. November für PC über Steam und Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 12,99 Euro.

Robots and Guardians führt ein actiongeladenes neues Szenario ein, in dem die Spieler Hope, den ersten empfindungsfähigen Androiden, beschützen müssen. Nachdem die Gruppe von Rebellen Hope aus den Fängen ihrer Erschaffer, einem skrupellosen Herstellerkonsortium, gerettet hat, muss sie sich gegen deren Versuche wehren, ihr unschätzbares Gut zurückzuerobern.

Während des Szenarios sind die Spieler unter anderem auf der Suche nach einem sicheren Zufluchtsort auf einem unbekannten Planeten in den äußeren Welten. Irgendwo dort müssen die Rebellen eine sichere Basis errichten. Alles mit dem Ziel, dass sich Hopes ständig entwickelnder Verstand sich sicher ausbilden kann. Während Hopes Intellekt zunimmt, können die Spieler neue Fähigkeiten auswählen und weitere Eigenschaften freischalten.

Sie kann auch das Bedürfnis nach Ruhe entwickeln und möglicherweise Bindungen mit Mitgliedern der Gruppe eingehen. Neue Ressourcen, wie SilicaEnergel und SilicaEnergel Plus, können hergestellt werden, um Hope zu ernähren, da diese natürlich keine menschliche Nahrung zu sich nehmen kann.

Während des gesamten Szenarios müssen die Spieler innovative Strategien entwickeln, um sicherzustellen, dass die Rebellen Hope schützen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden sie unter anderem Wellen automatisierter Angriffe des Konsortiums überwinden müssen, unter deren Truppen sich auch Kampfroboter, Kampfdrohnen und mobile Geschütztürme befinden.

Können sich die Spieler gegen diese mächtigen Gegner verteidigen, um Hope zu schützen und den Sieg zu erringen?

Mit den neuen Herausforderungen kommen auch neue Technologien. Die Rebellen können eine Reihe neuer Waffen erforschen, konstruieren und einsetzen, darunter Verteidigungsroboter, mobile Maschinengewehre, mit Laser bestückte Geschütztürme, Laserschwerter und vieles mehr. Die Roboter können in die Schlacht geschickt werden und kehren dann in halb automatische Kommandostationen zurück. Bots, mobile Geschütztürme und Laserschwerter können in allen Szenarien von Stranded: Alien Dawn eingesetzt werden.

Zusätzlich zu den Verteidigungstechnologien können die Spieler neue Möglichkeiten zur Automatisierung von Aufgaben und zur Verbesserung der Effizienz in allen Szenarien freischalten. Service- und Ernte-Bots können den Rebellen beim Kochen, Anpflanzen und Sammeln von Ressourcen helfen, während ein futuristisches Heilgerät es ermöglicht, sowohl Hope als auch Menschen ohne Heiler oder Arzt zu behandeln.

Mit dem PDLC wird auch der neue Überlebende Henry Caldwell eingeführt. Als kampferprobter Veteran, der seine Menschlichkeit zurückgewinnen will, ist Henry gestärkt aus dem Unglück hervorgegangen. Dank eingebauter Roboter-Gliedmaßen, verfügt er über besondere Fähigkeiten im Nahkampf, was ihn zur idealen Wahl für jede Gruppe macht, die von Angriffen bedroht ist.

Der PDLC wird zusammen mit einem kostenlosen Update des Basisspiels für alle Spieler veröffentlicht, das eine Reihe von neuen Funktionen und Verbesserungen mit sich bringt. Dazu gehören Lieferdrohnen, die Möglichkeit, mehrstöckige Gebäude zu errichten, futuristische Möbelstücke, eine Karbon-Armbrust und vieles mehr.