Stranded: Alien Dawn: Spielszenen aus der Robots and Guardians Erweiterung

Mit Robots and Guardians erscheint für das Survival-Strategie-Spiel Stranded: Alien Dawn eine spannende Erweiterung, die euch vor neuen Herausforderungen stellen wird.

Die kostenpflichtige Erweiterung Robots and Guardians für Stranded: Alien Dawn, die am 07.11.2023 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One erscheint, beinhaltet ein neues spannendes Szenario, neue Features sowie einen neuen Überlebenden.

Zusammen mit der Veröffentlichung der Erweiterung wird es ebenso ein kostenloses Update für Stranded: Alien Dawn geben, welches unter anderem Lieferdrohnen, futuristische Möbel, eine Carbon-Armbrust, einen neuen Flak-Turm sowie die Möglichkeit mehrstöckige Gebäude zu bauen mit sich bringen wird.

Im neuen Szenario übernehmt ihr die Kontrolle über eine kleine Rebellen-Gruppe die Hope aus den Fängen seines Erschaffers gerettet haben. Aber was macht Hope so besonders? Hope ist der erste empfindungsfähigen Androide der in der Lage ist seinen Verstand über die Zeit weiterzuentwickeln.

Es liegt also an euch, eine sichere Zuflucht zu erschaffen und Hope vor den Wellen automatisierter Angriffe zu beschützen.

Während des Szenarios müsst ihr sicherstellen, dass ihr Hopes Leben mit allen Mitteln verteidigt, um den Androiden die Möglichkeit zugeben, sich weiterzuentwickeln. Um dieses erreichen zu können, stehen euch neue Technologien zur Verfügung. Ihr könnt neue Waffen erforschen und einsetzen, darunter zählen etwa Verteidigungsroboter, mobile Maschinengewehre, Geschütztürme, die mit Lasern bestückt sind, Laserschwerte und vieles mehr zur Verfügung.

Neben neue Verteidigungstechnologien stehen euch auch neue Möglichkeiten zur Automatisierung von Aufgaben zur Verfügung. Service- und Ernte-Bots können Kochen, Anpflanzen, Sammeln und die Rebbelen heilen.

Um euch einen ersten Einblick in die kostenpflichtige Erweiterung Robots and Guardians zu verschaffen, könnt ihr euch in vier neuen Videos insgesamt gute 120 Minuten Gameplay aus der PC-Version anschauen.

Stranded: Alien Dawn – Robots and Guardians | Der Kampf ums Überleben beginnt

Stranded: Alien Dawn – Robots and Guardians | Part 2

Stranded: Alien Dawn – Robots and Guardians | Part 3

Stranded: Alien Dawn – Robots and Guardians | Part 4

