Destiny 2: Studio sagt: Wir haben euer Vertrauen verloren

In einem Statement zu den jüngsten Ereignissen beim Destiny 2-Entwickler sagt das Studio, man habe das Vertrauen der Spieler verloren.

In dieser Woche haben viele Menschen bei Bungie ihrer Arbeitsstelle verloren. Genaue Zahlen liegen nicht vor, es soll sich aber um rund 100 Mitarbeiter bzw. 8 % der Belegschaft handeln.

Jetzt gab Bungie erstmals ein Statement auf der Seite von Destiny 2 ab und sprach davon, dass man das Vertrauen der Spieler verloren habe.

Dazu heißt es: „Wir möchten uns für das Feedback und die Anliegen zu Lightfall und den letzten Saisons bedanken, aber auch für eure Reaktionen auf die Enthüllung von Die finale Form. Wir wissen, dass wir viel von eurem Vertrauen verloren haben. Destiny hat die Aufgabe, zu überraschen und zu erfreuen. Das haben wir nicht oft genug getan, und das wird sich ändern.“

Der Entwickler schreibt über das finale Kapitel im Kampf um Licht und Dunkelheit, man wolle ein unvergessliches Destiny-Erlebnis und einen würdigen Höhepunkt schaffen. Als Maßstab gelten die bei Fans beliebten Erweiterungen Forsaken, Die Hexenkönigin und König der Besessenen. Um das umzusetzen, arbeiten mehr als 650 Menschen an „Die finale Form“.

Was Bungie nicht erwähnt ist, ob das nächste Jahreskapitel „Die finale Form“ tatsächlich von Februar auf Juni 2024 verschoben worden ist, so wie Jason Schreier von Bloomberg es berichtet hatte. In der nächsten Woche könnte es dazu aber genauere Angaben geben.