Bungie: Entlassungen beim Destiny-Entwickler

Nach einer Reihe von Berichten hat Bungie die Entlassung von Mitarbeitern bestätigt. Wie viele Menschen ihren Arbeitsplatz beim Entwicklerstudio verlieren, ist nicht bekannt.

Bungie CEO Pete Parsons hatte die Berichte via X bestätigt und sagte: „Heute ist ein trauriger Tag bei Bungie, an dem wir uns von Kollegen verabschieden, die alle einen bedeutenden Einfluss auf unser Studio ausgeübt haben. Was diese außergewöhnlichen Personen zu unseren Spielen und der Bungie-Kultur beigetragen haben, war enorm und wird auch in Zukunft ein Teil von Bungie sein,“ schrieb Parsons.