Rollerdrome: Skater-Shooter rollt bald im Xbox Game Pass

Autor:, in / Rollerdrome

Publisher Private Division kündigt die Veröffentlichung von Rollerdrome für Xbox Series X|S am 28. November 2023 an. Das filmreife Actionspiel wird an diesem Tag auch im Xbox Game Pass für Konsole und PC abrufbar sein.

Seht euch hier den Accolades-Trailer zum Release des Spiels im letzten Jahr auf PlayStation an.