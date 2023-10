Bungie: Ex-Personalleiterin klagt aufgrund ihrer Kündigung

Autor:, in / Bungie

Bereits 2021 musste sich Bungie mit Anschuldigungen auseinandersetzen, in denen sich immer wieder Mitarbeiter aufgrund einer toxischen Unternehmenskultur, sowie rassistischer und geschlechtsspezifischer Vorurteile beschwerten.

In einer umfassenden Meldung zu diesen Beschwerden, kündigte das Unternehmen an, sich mit diesen Themen weiter beschäftigen zu wollen. Bereits im Juli 2021 haben wir über diese Meldung berichtet, in der das Studio plante, diese Missstände aufzuklären und zu bereinigen. Aufgrund dieser Berichte trat Bungies damalige Personalleitung zurück, kurz darauf wurde Ingrid Alm eingestellt.

Alm befindet sich jetzt selbst im Rechtsstreit mit Bungie, der für das Unternehmen nicht verheerender sein könnte.

Im Mai 2022 trat die neue Personalleiterin ihren Dienst an, mit dem Ziel, das Unternehmen bei der Umsetzung der neuen Leitsätze zu unterstützen. Der erste Fall, der ihr zugeteilt wurde, wird in der Anklage als „James Smith“ bezeichnet.

Ingrid Alm wollte mit dem Mitarbeiter ein Gespräch führen, um die gemeldeten Missstände aufzuklären. Laut „Smith“ werde er als einziger farbiger Mitarbeiter in seinem Team von 50 Mitarbeitern und seinem direkten Vorgesetzten gesondert behandelt sowie rassistisch angegriffen.

Laut der Aussage von Alm empfahl sie der Leitung von Bungie, der Teamleiter müsse an einer Maßnahme zur Sensibilisierung teilnehmen.

Dieser Vorschlag soll auf „Feindseligkeit und Ablehnung“ gestoßen sein. Grundlage dafür seien laut ihr, der betroffene Teamleiter sei „schon lange im Team“ und „er wäre hoch angesehen“. Im Umkehrschluss soll die Geschäftsführung empfohlen haben, das Arbeitsverhältnis mit „James Smith“ niederzulegen.

Alm wandte sich nach dieser Empfehlung an Dr. Courtney Benjamin, der zu diesem Zeitpunkt Direktorin für Gleichberechtigung und Inklusion bei Bungie war. Benjamin lehnte den Kündigungswunsch von Bungie ebenfalls ab, für ihn wäre diese „“angesichts der Beweise zu riskant“. Als Gegenvorschlag erbrachte er eine schriftliche Abmahnung für „James Smith“.

Im September 2022 erhielt Ingrid Alm ihren Bewertungsbogen durch die Geschäftsführung, in dem ihre Arbeitsleistung von „Hervorragend“ auf „Verbesserungswürdig“ hinab gestuft wurde. Ebenso wurde Alm laut ihrer Aussage nahe gelegt, sich nach einer „Ausstiegsmöglichkeit“ umzuschauen, um den Job zu wechseln. Kurz nach dieser Mitteilung wurden sämtliche Zugänge der Personalchefin seitens Bungie eingestellt.

Ende September wurde der Personalchefin schlussendlich mitgeteilt, ihre Kündigung sei angenommen worden. Alm beharrte allerdings darauf, dass es nicht ihre Absicht war zu kündigen oder zurückzutreten, sondern sie ihren Job weiter ausführen möchte.

Laut ihrer Aussage wurde ihr ein Dokument vorgelegt, in dem es sich um einen freiwilligen Rücktritt handelt. Sie verweigerte ihre Unterschrift auf dem Rücktritt und kontaktierte zeitgleich die Personalchefin des Unternehmens, Holly Barbacovi. Diese reagierte auf die Kontaktaufnahme mit schweigen.

Alm klagt jetzt gegen Bungie aufgrund der unrechtmäßigen Kündigung und fordert einen Schadensersatz in Form der ausbleibenden sowie zukünftigen Löhne, sowie einen Ausgleich für den emotionalen Stress und die Anwaltskosten.

Ein Geschworenenprozess für ihren Fall ist für den 22. Januar 2024 geplant. Laut Bungie bestehe „kein Wissen oder keine ausreichenden Informationen, um sich eine Überzeugung über die Wahrheit oder Falschheit der Anschuldigungen zu bilden.“