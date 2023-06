Stranded: Alien Dawn: Update aus den Tiefen des Dschungels

Großes kostenloses Update für Stranded: Alien Dawn fordert die Spieler heraus, in den Tiefen des Dschungels zu überleben.

Frontier Foundry, das Spiele-Label von Frontier Developments plc und Entwickler Haemimont Games, kündigen ein großes kostenloses Update für die Planeten-Survival-Simulation Stranded: Alien Dawn an.

Das Dschungel-Update führt am Donnerstag, den 29. Juni, eine Fülle neuer Features für alle Spieler ein. Stranded: Alien Dawn ist ab sofort für PC über Steam und Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 34,99 EUR erhältlich.

Angehende Überlebenskünstler und erfahrene Experten können nun Saltu erkunden, eine lebendige Region mit einer Vielzahl an einheimischer Flora, Fauna und Ressourcen, die zum Aufbau einer florierenden Basis genutzt werden können. Die Überlebenden finden sich in einem heißen und feuchten Dschungel wieder, der von dichtem Blattwerk, Sümpfen und Flüssen bedeckt ist. Die Spieler müssen die Gruppe sorgfältig managen, um lebensbedrohliche Herausforderungen zu meistern.

Von heftigen Gewittern bis hin zu gefährlichem Nebel müssen die Überlebenden mit den rauen Bedingungen zurechtkommen. Feuchtigkeit und warmes Wetter verringern die Haltbarkeit von Ressourcen, während das Betreiben von Kühlschränken und Ventilatoren zum Kühlen kostbaren Strom verbraucht und die Geräte schneller verrotten lässt.

Auch die Xenoflora-Krankheit kann für weiteres Ungemach sorgen – die durch die Luft übertragene Krankheit breitet sich schnell aus und zerstört gesunde Pflanzen, wenn sie nicht unter Kontrolle gehalten wird.

Während die Spieler innovative Strategien entwickeln, um das Überleben der Gruppe zu sichern, können sie mit der neuen Funktion „Arbeitsbereich“ ihre Lager besser als je zuvor optimieren.

Durch das Platzieren von Bereichsflaggen werden Bereiche festgelegt, in denen Überlebende leben und arbeiten können. Die Überlebenden führen dann nur in diesem Bereich Aktivitäten aus, was den Spielern eine bessere Kontrolle über die Organisation und Produktivität ihrer Gruppe ermöglicht.

Außerdem können zusätzliche Entspannungs- und Freizeitgegenstände gebaut werden, um das Wohlbefinden zu steigern, darunter eine Arcade-Maschine und eine Bankpresse.

In allen Regionen und Szenarien von Stranded: Alien Dawn ist die Vorbereitung der Gruppe auf den Überlebenskampf jetzt einfacher als je zuvor.

Das Inventar jedes Überlebenden wird durch einen neuen, speziellen Slot erweitert, der mit einem von mehreren neuen Werkzeugen ausgestattet werden kann, darunter Überlebenskits, Atemschutzmasken, Nachtsichtgeräte und Granaten.

Mit dem Update wird auch die neue Überlebende und angesehene Naturheilerin Melody Adeyemi eingeführt. Melodys Wissen über Kräutermedizin und ihr scharfer Verstand spenden denjenigen, die sie behandelt, Trost und machen sie zu einem idealen Teammitglied für die Behandlung neuer Krankheiten wie Schwarmfieber, Darmwürmer und Blutinfektionen.

Darüber hinaus bietet das Dschungel-Update eine lebendige Auswahl an nie zuvor gesehenen Pflanzen, Rezepten und Ressourcen. Zudem werden Überlebende auf zwei neue Arten außerirdischer Wildtiere stoßen. So der Noth, ein sperriger, aber sanfter Pflanzenfresser, der gezähmt werden kann und reichlich Fleisch liefert. Der allesfressende Shogu mit seinen stacheligen Hörnern hingegen kann unberechenbar sein, wenn er provoziert wird.