Stranded: Alien Dawn: Unbekannte Dschungel dank kostenlosem Update

Auf in den unbekannten Dschungel mit dem großen kostenlosen Update für Stranded: Alien Dawn – jetzt verfügbar.

Ab sofort können die Spieler von Stranded: Alien Dawn im Rahmen eines kostenlosen Updates für alle Plattformen die lebendige neue Region Saltu erkunden.

Die Dschungelregion ist geprägt von dichtem Blattwerk und warmen Bedingungen und bietet dazu eine Fülle neuer Funktionen, die in allen Regionen und Szenarien zur Verfügung stehen. Auch eine neue Überlebende könnte sich für den ein oder anderen Spieler als nützliche Ergänzung für jede Gruppe erweisen. Insgesamt bietet das Update also allerlei spannende neue Herausforderungen.

Saltu, eine atemberaubende, aber unbarmherzige Umgebung, stellt die Überlebenden vor einzigartige neue Hindernisse in Form von extremer Luftfeuchtigkeit, tropischen Infektionen, gefährlichen Nebeln und Xenoflora-Fäule. Die Spieler müssen innovative Strategien entwickeln, um ihre Überlebenden zu kühlen, Nahrung zu konservieren und Krankheiten zu behandeln. All das, um lebensbedrohliche Folgen zu vermeiden. Die einheimische Flora und Fauna kann ebenfalls erforscht und genutzt werden, um Ressourcen für die Gruppe zu gewinnen.

Neue Funktionen wie Arbeitsbereiche und Gebietsflaggen ermöglichen es den Spielern, noch mehr Kontrolle über die Einrichtung ihrer Basis auszuüben. So können den Überlebenden bestimmte Bereiche zugewiesen werden, in denen sie leben und arbeiten können, um deren Produktivität zu optimieren. Überlebende können sich dank eines speziellen Inventarsteckplatzes für Werkzeuge auf jede Situation vorbereiten und mit einem von mehreren neuen Werkzeugen ausgestattet werden, darunter Überlebenskits, Atemschutzmasken, Nachtsichtgeräte und Granaten.

Die Spieler können außerdem eine neue Überlebende, Melody Adeyemi, für ihre Gruppe auswählen. Als talentierte Naturheilerin und beruhigende Anführerin wird Melodys Erfahrung sicher von entscheidender Bedeutung sein.

Um all das und noch mehr zu erleben, kann man seine Überlebensstrategien in Stranded: Alien Dawn auf die Probe stellen. Das Spiel ist ab sofort für PC über Steam und Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 34,99 € erhältlich.