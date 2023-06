Activision Blizzard: CoD-Exklusivität stand nie zur Debatte laut Microsoft-CFO

Autor:, in / Activision Blizzard

Laut Microsoft-CFO Amy Hood stand eine mögliche Xbox-Exklusivität der Shooter-Marke Call of Duty nie zur Debatte.

Im aktuell laufenden Rechtsstreit zwischen Microsoft und der FTC bezüglich der Übernahme von Activision Blizzard haben bereits einige namhafte Microsoft-Mitarbeiter ausgesagt. So jetzt auch Microsoft-CFO Amy Hood.

Noch vor ihrer Anhörung veröffentlichte Hood eine schriftliche Aussage zur öffentlichen Einsichtnahme. In dieser gibt sie an, eine mögliche Xbox-Exklusivität der Call of Duty-Marke hätte zu keinem Zeitpunkt zur Debatte gestanden:

„Ein wesentlicher Bestandteil dieser Bewertung war [geschwärzt] an prognostiziertem Gesamtumsatz von Activisions Inhalten auf allen Plattformen, einschließlich des fortgesetzten Umsatzes von Call of Duty auf Sonys PlayStation.“ „Die Möglichkeit, Call of Duty exklusiv für die Xbox zu machen, wurde nie bewertet oder mit mir besprochen, noch wurde sie in einer der Präsentationen oder Diskussionen mit dem Vorstand auch nur erwähnt.“ „Ich verstand die Notwendigkeit, Call of Duty auf anderen Plattformen anzubieten. Die strategischen Gründe für die Übernahme und die finanzielle Bewertung sind beide darauf ausgerichtet, Activision-Spiele breiter verfügbar zu machen, nicht weniger.“