Activision Blizzard: Entlassungswelle trifft auch Sledgehammer Games

Erst vor Kurzem haben wir darüber berichtet, dass der Kundensupport von Activision Blizzard ebenfalls von der losgetretenen Entlassungswelle durch Microsoft betroffen ist. So langsam sickert immer mehr durch, welche Zweige bei Activision Blizzard noch betroffen sind.

Neben dem Studio Toys for Bob, das mit rund 80 Entlassungen klarkommen muss, ist ebenfalls das Studio Sledgehammer Games auf der Liste der Betroffenen aufgetaucht, welches seit 2009 an der Call of Duty-Reihe arbeitet.

Laut einem Bericht des Bundesstaates Kalifornien werden weitere 72 Mitarbeiter des Activision-Studios in Foster City ihren Job aufgeben müssen. In dem kleinen Ort befindet sich das Büro des Call of Duty-Entwicklers, welcher erst in jüngster Vergangenheit ankündigte, seine Niederlassung aufzugeben, um vollständig auf ein Remote-Modell umzusteigen.

Unklar ist, inwieweit die Entwicklungsabteilung genau hiervon betroffen ist. Bei der Aufgabe eines lokalen Standortes wären viele Positionen, die organisatorisch vor Ort erforderlich sind, nicht mehr nötig. Hierzu zählen unter anderem Positionen wie der Empfang oder die Verwaltung der Immobilie vor Ort.