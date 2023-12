Activision Blizzard: Einigung auf Zahlung von 54 Millionen Dollar

Activision Blizzard hat sich dazu bereit erklärt, 54 Millionen Dollar an Abfindungen zu zahlen. Damit wird ein Rechtsstreit im Bundesstaat Kalifornien beigelegt, bei dem das Unternehmen im Jahr 2021 von der kalifornischen Bürgerrechtsbehörde (CRD) verklagt wurde, nachdem es Berichte über sexuelle Belästigungen und Rassendiskriminierungen gegeben hatte.

Die CRD erklärte gemäß Vereinbarung, dass weder ein Gericht noch eine unabhängige Untersuchung die Vorwürfe bezüglich der systemischen oder weit verbreiteten sexuellen Belästigung bestätigt habe.

Weiterhin gab es keine Beweise, „dass leitende Angestellte von Activision Blizzard eine Kultur der systemischen Belästigung, Vergeltung oder Diskriminierung ignoriert, geduldet oder toleriert haben.“

„Wir freuen uns, dass wir heute eine Einigung mit dem California Civil Rights Department (CRD) erzielt haben, wie das CRD jetzt in einer Presseerklärung bekannt gegeben hat. Wir sind uns der Bedeutung der in dieser Vereinbarung angesprochenen Themen bewusst und werden alle neuen Verpflichtungen, die wir im Rahmen dieser Vereinbarung übernommen haben, vollständig umsetzen. Wir möchten unsere Mitarbeiter wissen lassen, dass wir uns, wie in der Vereinbarung festgelegt, für eine faire Vergütungs- und Beförderungspolitik und -praxis für alle unsere Mitarbeiter einsetzen und dass wir unsere Bemühungen um die Einbeziehung qualifizierter Kandidaten aus unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen bei der Anwerbung, Einstellung und Bindung von Mitarbeitern fortsetzen werden.“

„“Wir sind auch erfreut, dass das CRD zugestimmt hat, eine geänderte Klage einzureichen, die die 2021 erhobenen Vorwürfe der weit verbreiteten und systematischen Belästigung am Arbeitsplatz bei Activision Blizzard vollständig zurückzieht. Wie das CRD in der Vereinbarung ausdrücklich bestätigte, „reicht das CRD zusammen mit einem vorgeschlagenen Zustimmungsbeschluss eine zweite geänderte Klage ein, die neben anderen Behauptungen und Klagegründen den fünften Klagegrund – „Diskriminierung am Arbeitsplatz – aufgrund des Geschlechts – Belästigung“ – zurückzieht. Wie das CRD in der Vereinbarung auch ausdrücklich einräumt, hat „kein Gericht oder eine unabhängige Untersuchung die Behauptungen untermauert, dass es bei Activision Blizzard eine systematische oder weit verbreitete sexuelle Belästigung gegeben hat“. Darüber hinaus hat das CRD eingeräumt, dass kein Gericht oder eine unabhängige Untersuchung irgendwelche Behauptungen untermauert hat, dass ‚der Vorstand von Activision Blizzard, einschließlich seines Chief Executive Officer, Robert Kotick, in Bezug auf den Umgang mit irgendwelchen Fällen von Fehlverhalten am Arbeitsplatz unangemessen gehandelt hat.’“