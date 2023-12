The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology: Narrative Puzzler erscheint im Januar

Der narrative Puzzler The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology wird im Januar erscheinen, er basiert auf der Buchreihe von Brian Jacques.

Publisher Forthright Entertainment und Entwickler Soma Games kündigen die Veröffentlichung von The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology für den 30. Januar 2024 auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC an.

Das narrative Puzzle-Adventure basiert auf der Buchreihe Redwall von Brian Jacques. Darin fallen bösartige Seeratten in den friedlichen Mossflower-Wald ein. Die Rekruten des Lilygrove Scout Corps machen sich zur Rettung auf.

The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology bringt Fans eine ganze Reihe von Charakteren, lebendigen Schauplätzen, visuellen Elementen und Verbesserungen für die aktuelle Generation von Action-Adventure-Fans.

Features

Ein narratives Adventure, das in dem von der Redwall-Buchreihe inspirierten Universum spielt.

Folgt eurer Nase! Eine einzigartige Geruchsmechanik sorgt für dynamischen, facettenreichen Spielspaß.

Puzzles Galore enthält kryptische Rätsel und Geheimnisse zum Aufdecken.

Reichhaltige Dialogmechanik! Lernt, mit jedem zu sprechen und seine Hoffnungen und Ängste zu verstehen … euer Leben könnte davon abhängen.

Optische und beleuchtungstechnische Verbesserungen sowie Funktionsupdates für PS5, Xbox Series X|S und PC.