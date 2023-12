In diesem Video könnt ihr euch Gameplay aus dem Xbox Game Pass-Spiel While the Iron’s Hot auf der Xbox Series X anschauen.

Als frischer Geselle startet ihr in While the Iron’s Hot in Ellian wo sich alle legendären Handwerker versammelt haben. Baut das Schmiededorf wieder auf und lasst es zu neuem Glanz erstrahlen, um euch Meisterschmied nennen zu können.

Erforscht die Insel, die voller Ressourcen, Schätze und Rätsel sind, verbessert eure Handwerksfähigkeiten und entdeckt die Geheimnisse der Insel von Ellian.

While the Irons’s Hot | Werde der beste Schmied von Ellian

While the Iron’s Hot ist für 19,99 EUR im Microsoft Store erhältlich und im Xbox Game Pass enthalten.

