The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology: Taktische Verschiebung auf Februar

The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology wurde auf Februar verschoben, was ein taktischer Schachzug sein soll.

The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology, inspiriert von den Charakteren der Bestseller-Buchreihe REDWALL von Brian Jacques, und das süße und gemütliche Kochspiel The Lost Legends of Redwall: Feasts & Friends erhalten neue Veröffentlichungstermine und werden auf den 20. Februar 2024 verschoben.

Forthright Entertainment und Soma Games sagten: „Dies ist ein taktischer Schachzug für ein neues Veröffentlichungsfenster für ein wichtiges Spiel, an dem das Team leidenschaftlich hart für Konsolen und PC gearbeitet hat. Wir danken den Fans, den Medien und den Entwicklern für ihre Unterstützung, und wir sehen uns am 20. Februar.“

The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology ist ein erzählerisches, rätselhaftes Abenteuerspiel für PS5, Xbox Series X|S und PC mit einer ganzen Reihe von Charakteren, lebendigen Schauplätzen, visuellen Elementen und Verbesserungen für die aktuelle Generation von Action-Adventure-Fans.