The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology: Spiel zur Kinderbuchserie veröffentlicht

The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology ist ab sofort erhältlich – auch, wenn es im Microsoft Store noch nicht eingetroffen ist.

Forthright Entertainment und Soma Games veröffentlichen The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology, inspiriert von den Charakteren aus Brian Jacques‘ Bestseller-Buchreihe REDWALL für PS5, Xbox Series X|S und PC, sowie das süße und gemütliche Kochspiel The Lost Legends of Redwall: Feasts & Friends für PC.

REDWALL ist eine der beliebtesten Kinderbuchserien und hat sich weltweit über 20 Millionen Mal verkauft. Die Serie wurde auch als Hörbuch und als Oper verfilmt, und diese beiden Spiele bieten den Redwall-Fans etwas Zusätzliches.

The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology ist ein erzählerisches, rätselhaftes Abenteuerspiel, das jetzt für PS5, Xbox Series X|S und PC erhältlich ist und eine ganze Reihe von Charakteren, lebendigen Schauplätzen, visuellen Elementen und Verbesserungen für die aktuelle Generation von Action-Adventure-Fans bietet.