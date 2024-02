The Texas Chain Saw Massacre: Execution Pack II und mehr enthüllt

Autor:, in / The Texas Chain Saw Massacre

Zu The Texas Chain Saw Massacre wurde ein neuer Execution Pack II Trailer enthüllt. Dazu ist das Spiel bei den Free Play Days dabei.

Gun Interactive und Sumo Nottingham bereiten sich darauf vor, ihre neueste Runde an herunterladbaren Inhalten für The Texas Chain Saw Massacre zu veröffentlichen.

Die neuen Inhalte bestehen aus Kosmetika für Johnny und Sissy, einem zweiten Hinrichtungspaket für Familienspieler und Waffenskins. Das alles kommt gerade rechtzeitig zu den Xbox Free Play Days, die am Donnerstag, den 22. Februar beginnen und bis Montag, den 26. Februar laufen.

The Texas Chain Saw Massacre wird in dieser Zeit für alle Xbox-Besitzer kostenlos spielbar sein, und Xbox-Spieler können sich außerdem darauf freuen, dass The Texas Chain Saw Massacre während des Events mit einem Rabatt von 25 % angeboten wird.

Seht euch hier den Trailer für das neue Execution Pack II an: