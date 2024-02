Stolen Realm: Taktische Kämpfe ab März

Nach dem Erfolg von Baldur’s Gate 3 können sich RPG-Fans auf der Suche nach dem nächsten Nervenkitzel auf den 8. März freuen, dem Veröffentlichungstermin für Burst2Flame rundenbasiertem Taktik-RPG Stolen Realm für PC, Xbox und Switch.

Stolen Realm nimmt die Essenz des RPG-Erlebnisses und verdichtet sie zu einem rasanten Spielsystem, das frei von unnötigem RPG-Ballast ist, so dass man sich auf die wichtigen Entscheidungen konzentrieren kann.

Dazu gehören strategische Entscheidungen im Kampf, der Einsatz eines hochflexiblen Klassensystems, das vom zaubernden Assassinen bis zum Schattenritter beinahe jede Art von Charakter ermöglicht. Die Möglichkeit, dubiose Deals mit Dämonen einzugehen, ist nur ein Beispiel für die attributsverändernden Ereignisse, die ihr während eures Abenteuers erleben könnt.

Spielt Stolen Realm allein oder im Koop-Modus mit bis zu sechs Helden, während ihr euren einzigartigen Charakter aus über 300 Fertigkeiten in 10 verschiedenen Fertigkeitsbäumen zusammenstellt und euch mit über 700 einzigartigen Beutegegenständen ausrüstet, von denen jeder durch Modifikatoren vollständig anpassbar ist.

Das nahtlose Drop-In/Drop-Out-System gibt den Spielern die Flexibilität, mitten im Kampf ein- und auszusteigen, und das Spiel passt den Schwierigkeitsgrad automatisch an die Anzahl der aktiven Spieler an.

Stolen Realm, das während der Early-Access-Phase auf Steam überwältigend positive Kritiken erhielt, baut auf den komplexen taktischen Systemen von RPGs wie Baldur’s Gate 3 und Divinity: Original Sin auf und verleiht ihnen eine einzigartige Dynamik.

Simultane Züge ermöglichen es allen Mitgliedern des eigenen und des gegnerischen Teams, ihre Aktionen gleichzeitig auszuführen, was zu rasanten Kämpfen führt, wie man sie von Action-RPGs kennt, ohne dabei auf die strategische Vielfalt zu verzichten, die Fans von rundenbasierten RPGs so sehr schätzen.

Während ihr prozedural generierte Dungeons erkundet, die von eisigen Gipfeln bis hin zu dichten Dschungeln reichen, und euch durch Kämpfe, Story-Events, Ressourcenbeschaffung, Shops und Schatzkammern auf eurem Weg zum Endboss durchschlagt, könnt ihr fantastische Ausrüstungsgegenstände finden und anpassen, die euren Spielstil grundlegend verändern können.

Schwingt Abbadon den Seelenbrecher, einen mythischen Streitkolben, der getötete Feinde als Skelettkrieger wiederauferstehen lässt, um für euch zu kämpfen, oder zieht Bloodletter aus der Scheide, ein verfluchtes Schwert, das euch auf Kosten eures Lebens zusätzliche Macht verleiht. D&D-ähnliche Attributswürfe, die bei besonderen Ereignissen dauerhafte Auswirkungen auf euren Charakter haben, bringen zusätzliche Abwechslung und Spannung in das Abenteuer.

„Nach Jahren der Hingabe und harter Arbeit ist unser kleines Team wirklich glücklich, Stolen Realm am 8. März für PC, Xbox und Switch zu veröffentlichen“, so Entwickler Jason Jolley. „Der Erfolg und das Lob, das wir während der Early-Access-Phase erhalten haben, waren großartig und wir freuen uns darauf, das Spiel am 8. März einem breiteren Publikum vorzustellen.“