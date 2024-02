Gearbox Publishing freut sich, die Gigantic: Rampage Edition anzukündigen, die Premium-Version des originalen MOBA-Helden-Shooters von Motiga.

Gigantic. Gigantic: Rampage Edition von Entwickler Abstraction Games wird den Fans des Originalspiels ein größeres und umfangreicheres Gigantic-Erlebnis als je zuvor bieten, während neue Spieler, wie Fans von Helden-Shootern und MOBAs, willkommen sind.

Außerdem werden nach dem Launch ein Ranglistenmodus und neue Helden-Skins als kostenlose Updates veröffentlicht. Gigantic: Rampage Edition erscheint am 9. April 2024 auf PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One zum Preis von 19,99 €.

Gigantic: Rampage Edition bietet dynamisches und spannendes Mehrspieler-Gameplay, einen einzigartigen Kunststil und verschiedene spielbare Helden mit aufwertbaren Fähigkeiten.

Spieler werden mit vier anderen Spieler um Kontrollpunkte kämpfen und den mächtigen Wächter des gegnerischen Teams besiegen müssen, während sie ihren eigenen verteidigen. Zusätzlich zu den Inhalten des Originalspiels bietet die Rampage Edition neue Features, wie Crossplay, neue Helden, neue Spielmodi, neue Karten, überarbeitete Inhalte und Gameplay-Verbesserungen.

Als Premium-Erlebnis wird das Spiel keine Mikrotransaktionen haben und Spieler können alle Inhalte freispielen oder mit der Spielwährung freischalten.

„Das originale Gigantic-Spiel von Motiga hat eine leidenschaftliche und treue Community, die den Geist des Spiels all die Jahre lebendig gehalten hat“, sagte Yoon Im, Präsident von Gearbox Publishing San Francisco.

„Es war ihre Begeisterung und unser Wunsch, Gigantic eines Tages zurückzubringen, dass wir endlich die Rückkehr mit Gigantic: Rampage Edition bestätigen können. Es ist eine spaßige Neuauflage des Originalspiels mit neuen Karten, neuen Helden und vor allem keinen Mikrotransaktionen. Spieler können einfach loslegen und alle Inhalte mit Spielfortschritten freischalten. An unsere begeisterten Fans, die Gigantic nie aufgegeben haben: Danke für all die Unterstützung! An unsere neuen Spieler, die Helden-Shooter und MOBAs lieben: Hoffentlich sehen wir uns auf dem Luftschiff!“

„Es ist eine Ehre, Gigantic zu einem unglaublichen Comeback zu verhelfen“, sagte Bart Vossen, Senior Game Designer bei Abstraction Games und Game Design Lead für Gigantic: Rampage Edition.

„Mit der Rampage Edition wussten wir gleich, dass wir Gigantic größer, besser und einsteigerfreundlicher für alle Spieler gestalten wollten. Wir können es kaum erwarten, dass Spieler die neuen Inhalte und Verbesserungen erleben.“

„Ich freue mich, endlich dieses fantastische Geheimnis zu lüften, denn ich liebe das Spiel und seine unglaubliche Community“, sagte Christopher Chung, Co-Creator von Gigantic und ehemaliger CEO und Co-Gründer von Motiga.

„Ich danke Gearbox Publishing und Abstraction Games, dass sie den besonderen Kern von Gigantic behalten haben. Es ist auch schön zu sehen, dass sie neue Helden und einen Rush-Modus hinzugefügt haben. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit unserer tollen Gigantic-Community zu spielen und bin sicher, dass alle Spieler, die den Originaltitel nicht kennen, sich in Gigantic: Rampage Edition verlieben werden!“

Die Features der Gigantic: Rampage Edition: