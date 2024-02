The Texas Chain Saw Massacre: Partner werkeln weiter am Spiel

Autor:, in / The Texas Chain Saw Massacre

Gun Interactive gibt bekannt, dass weitere Partner am Spiel The Texas Chain Saw Massacre werkeln werden.

Gun Interactive und Sumo Nottingham sind stolz auf die gemeinsame Entwicklung von The Texas Chain Saw Massacre und haben bekannt gegeben, dass Sumo Nottingham Hand in Hand mit den Black Tower Studios an der zukünftigen Entwicklung von The Texas Chain Saw Massacre arbeiten wird.

Beide Teams von Sumo Nottingham und Gun Interactive sind dabei, die Black Tower Studios in das Projekt einzubinden und freuen sich auf diese Partnerschaft, die neue Inhalte und Unterstützung bringen wird.

Im Laufe des letzten Monats haben die Black Tower Studios mit Sumo zusammengearbeitet, um den Übergang zu The Texas Chain Saw Massacre vorzubereiten.

Gun Interactive und Black Tower Studios haben bereits in der Vergangenheit gemeinsam entwickelt, wobei Zusammenarbeit und Transparenz für beide Studios eine wichtige Rolle spielen.

Black Tower Studios ist ein Entwicklungsstudio, das auch an Titeln wie Predator Hunting Grounds, Ghostbusters: Spirits Unleashed, und Bloodstained: Ritual of the Night.

Gun freut sich sehr, dass ihr talentiertes Team zusammenkommt, um weiterhin das Beste für den asymmetrischen Horror zu liefern, da sie die Karten Jarvis House und Pinehurst für Friday the 13th: the Game erstellt und auch Unterstützung geleistet haben.

Darüber hinaus werden eine Reihe weiterer Partner mit Gun zusammenarbeiten, wie z. B. Art Bully Productions für zukünftige Kosmetika für alle Charaktere, Testronic Labs für QA-Tests, Saturday Morning Cereal für alle Spieltrailer und die Unterstützung bei den Zwischensequenzen im Spiel sowie Odd Gentleman, das Studio, das für den Museumsmodus und mögliche zukünftige Modi verantwortlich ist.

Diese Teams widmen sich alle der Vision von The Texas Chain Saw Massacre, während sich das Spiel weiter entwickelt und erweitert.