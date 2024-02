The Texas Chain Saw Massacre: Zusammenarbeit mit Horror-Legende Barbara Crampton

Autor:, in / The Texas Chain Saw Massacre

Horror-Royal Barbara Crampton arbeitet zusammen mit Gun Interactive an The Texas Chain Saw Massacre.

Gun Interactive hat sich mit der Horror-Legende Barbara Crampton zusammengetan. Mit Titeln wie Re-Animator, You’re Next und Suitable Flesh hat sich Barbara Crampton als eine der besten Hauptdarstellerinnen des Horrorgenres und als Produzentin einen Namen gemacht.

Wes Keltner, CEO und Präsident, Gun Interactive: „Es war eine große Freude, mit Barbara zu arbeiten. Ich meine, komm schon, das ist Barbara Crampton! Sie ist eine Ikone in der Horrorbranche! Sie ist freundlich, leidenschaftlich in ihrer Arbeit und eine echte Kreative. Es ist nicht einfach, eine Figur in einem Videospiel zum Leben zu erwecken. Die stimmliche Leistung, die erforderlich ist, damit sich die Pixel menschlich anfühlen, ist schwierig. Barbara ist kaum ins Schwitzen gekommen. Ich freue mich schon darauf, ihren Charakter in die Welt von Texas Chain Saw Massacre einzubringen. Ihr werdet etwas Besonderes erleben!“

Crampton wird in The Texas Chain Saw Massacre nicht nur die Rolle eines Opfers übernehmen, sondern auch die Figur Virginia, die sie verkörpern wird.

Barbara Crampton sagte: „Gunnar Hansen war mein Freund, daher war es eine großartige Erfahrung, das wunderbare Erbe von The Texas Chain Saw Massacre mit meiner Beteiligung an diesem Spiel fortzuführen. Die Arbeit mit den Leuten von GUN an meinem neuen DLC-Charakter war eine bemerkenswerte Erfahrung! Sie gehören zu den Besten in der Branche. Ich bin so stolz auf das, was sie geschaffen haben, und freue mich darauf, dass alle die neuen Sachen sehen können!“

Während dies noch in der Entwicklung ist, wird man bald mehr Neuigkeiten über Barbara Cramptons Charakter, Virginia, in The Texas Chain Saw Massacre preisgeben.

Schaut euch hier noch die Ankündigung von Crampton selbst an:

https://twitter.com/barbaracrampton/status/1760085428126753103