Garden Life: A Cozy Simulator: Ab heute wird im Garten entspannt

Ganz entspannt in die grüne Oase geht es ab heute in Garden Life: A Cozy Simulator auf Xbox zu.

NACON und stillalive studios geben bekannt, dass das entspannende Gartenspiel Garden Life: A Cozy Simulator ab sofort für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC (Steam) erhältlich ist. Die Nintendo Switch-Version wird am 28. März 2024 veröffentlicht.

Das Spiel ist eine liebevolle Hommage an die Welt der Gartenarbeit und Blumendekoration und gibt den Spieler die Möglichkeit, den Garten ihrer Träume in einer entspannten Welt zu gestalten, in der sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.

Willkommen im Garten

Garden Life: A Cozy Simulator begrüßt die Spieler in seiner warmen und lebendigen Welt. Egal, ob sie bereits mit einem grünen Daumen ausgestattet, ein Naturliebhaber oder einfach auf der Suche nach einer neuen „gemütlichen“ Welt sind: Garden Life bietet allen Spieler ein entspanntes Spielerlebnis.

Die Spieler gestalten ihren Garten mit einer Vielzahl von Pflanzen und verschiedenen Ornamenten und erweitern ihn dank verschiedener freischaltbarer Strukturen nach Belieben. Es steht euch völlig frei, wo immer ihr wollt Samen auszusäen und Gegenstände zu platzieren. Insgesamt gibt es mehr als 120 Pflanzen (einschließlich Farbvarianten) und 245 Ornamente zu entdecken, mit denen Spieler ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.

Zwei Modi erwecken die Kreativität

Der Story-Modus des Spiels lässt die Spieler in die warme Atmosphäre eines charmanten, abgelegenen Dorfes eintauchen, in dem sie die Pflege eines verwahrlosten Gemeinschaftsgartens übernehmen. In diesem Modus können sie sich in ihrem eigenen Tempo mit der Gartenarbeit vertraut machen, während sie sich mit den Dorfbewohnern zusammentun, um den Garten zu neuem Leben zu erwecken.

Im Kreativmodus können sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen und ihren Garten ohne Einschränkungen gestalten. Sie können von Anfang an auf alle Werkzeuge, Pflanzen, Strukturen und Gegenstände zugreifen, die ihnen helfen, den Garten ihrer Träume zu gestalten.

Features des Spiels:

Im eigenen Tempo gärtnern, während man sich mit den Werkzeugen vertraut macht und ein verlassenes Grundstück in einen blühenden Gemeinschaftsgarten verwandelt

Mit verschiedenen Bauten den eigenen Garten verbessern, wie z. B. dem Gewächshaus, um junge Pflanzen vor Schädlingen zu schützen und optimale Wachstumsbedingungen zu schaffen

Den Basteltisch nutzen, um Ornamente herzustellen oder Sträuße zu binden, die auf dem Dorfplatz verkauft werden können

Im Story-Modus den Nachbar helfen, indem man ihre Wünsche erfüllt – so können verschiedene Belohnungen gesammelt werden, mit denen der Garten weiter verbessert werden kann

Im Kreativ-Modus der eigenen Kreativität freien Lauf lassen, um den Traumgarten zu gestalten und ihn im Foto-Modus zu verewigen