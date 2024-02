Flintlock: The Siege of Dawn: Explosives Gameplay mit Nor Vanek

Neues und explosives Gameplay gibt es heute zum Action-RPG Flintlock: The Siege of Dawn mit der Protagonistin Nor Vanek.

Heute wurde brandneues Gameplay aus Flintlock: The Siege of Dawn enthüllt. Das Action-RPG Souls-lite vom Indiestudio A44 Games in Zusammenarbeit mit dem Publisher Kepler Interactive zeigt im Video neue taktische und magische Fähigkeiten der Protagonistin Nor Vanek und ihres mysteriösen Begleiters Enki.

Dazu gibt es neue Gegner aus der Region „Wanderer’s Rest“ und einen kurzen Blick auf Cosmetics und Ausrüstung für Nor.

A44 Games hat zudem bekannt gegeben, dass ein tiefergehendes Gameplay-Video mit neuen Charakteren, Gameplay-Systemen und Fähigkeiten im März 2024 veröffentlicht wird.

Flintlock: The Siege of Dawn erscheint im Sommer 2024 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC (Steam & Epic Games Store). Der Titel wird zudem vom ersten Tag an Teil des Xbox Game Pass sein.