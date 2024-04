Flintlock: The Siege of Dawn: Rache komponieren

Kepler Interactive zeigt neues Material aus Flintlock: The Siege of Dawn und dessen Soundtrack.

Flintlock: The Siege of Dawn, das kommende Action-RPG des Indie-Entwicklers A44 Games, hat einen Blick hinter die Kulissen der Musik und des Soundtracks des Spiels in dem brandneuen Featurette „Song & Fury“ gewährt.

Das neue Featurette enthält ein Interview mit Eric Hillman, dem Komponisten des Spiels, der auch an A44 Games‘ vorherigem Titel Ashen gearbeitet hat, und gibt einen Einblick in die Klangwelt des Spiels, die eine Welt voller Fantasie und Wunder darstellt.

Flintlock: The Siege of Dawn erscheint diesen Sommer für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC (über Steam und Epic Games Store) und wird auch am ersten Tag via Xbox Game Pass erhältlich sein.