Flintlock: The Siege of Dawn: Schießpulver für den Xbox Game Pass

A44 Games (Ashen) und Kepler Interactive (Scorn) enthüllen einen tieferen Blick auf Flintlock: The Siege of Dawn und stellen Nor und ihren mystischen, fuchsähnlichen Begleiter Enki vor, der kompltt vertont wurde.

Der brandneue Gameplay-Trailer gibt einen ersten Einblick in das, was Nor und Enki erwartet, wenn sie sich im kommenden Action-RPG voller Schießpulver und Magie Anfang 2023 auf PC, PlayStation und Xbox-Konsolen – mit Day One Xbox Game Pass Verfügbarkeit – gegen die Götter verbünden.

Um die untoten Armeen der Götter zu besiegen, müssen die Spieler die Macht von Nors zerstörerischer Axt und Steinschlosswaffen mit Enkis geheimnisvollen mystischen Fähigkeiten kombinieren und strategisch auf Enki einwirken, um die Oberhand zu gewinnen und sich seine erstaunlichen Kräfte zunutze zu machen.

Hier gibt es den neuen Gameplay-Trailer zu sehen:

Flintlock führt die Spieler in ein völlig einzigartiges RPG-Setting ein, das in einer vom Flintlock-Fantasy-Genre inspirierten Welt angesiedelt ist, in der Magie und Technologie aufeinanderprallen. In einer Welt, in der die alten Götter zurückgekehrt sind, um Krieg gegen die Menschheit zu führen, führen Sie an der Seite von Nor und Enki den Kampf gegen die untote Armee der Götter.

Flintlock: The Siege of Dawn erscheint Anfang 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, PC (über Steam und Epic Games Store), Xbox Series X|S und Xbox One. Flintlock: The Siege of Dawn wird auch am ersten Tag mit dem Xbox Game Pass erhältlich sein.