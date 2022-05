Flintlock: The Siege of Dawn: So wurde die Welt zum Leben erweckt

Die Entwickler von Flintlock: The Siege of Dawn lüften das Geheimnis und verraten, wie das Spiel zum Leben erweckt wurde.

A44 Games und Kepler Interactive öffnen den Vorhang zu Flintlock: The Siege of Dawn und gewähren einen weiteren Blick hinter die Kulissen des Spiels.

Flintlock: The Siege of Dawn ist ein episches Abenteuer, in dem die Spieler Nor Vanek, ein Mitglied der Koalitionsarmee, und ihren mysteriösen Begleiter Enki begleiten, um gemeinsam Rache an den Göttern zu nehmen und sich durch eine Armee von Untoten zu schlagen, die sich ihnen in den Weg stellen.

Begleitet Robert Bruce, Art Director bei A44 Games und Steven Chen, Principal Environment Artist, und erfahtt mehr über die reichhaltige und lebendige Welt, die das Studio als Kulisse für ihre Geschichte geschaffen hat.

Inspiriert von der Natur und den Landschaften von A44s Heimat Neuseeland, ist Flintlock ästhetisch vielfältig, was nicht nur die Optik des Spiels beeinflusst, sondern auch dieser brandneuen Welt Tiefe und Fülle verleiht.

Von hoch aufragenden Zitadellen über höhlenartige Ruinen bis hin zu weitläufigen Wüstenlandschaften – Flintlock ist auf Erkundung ausgelegt und belohnt Spieler, die die Extrameile gehen, um noch mehr zu entdecken.

Neben dem Umgebungsdesign beleuchten Bruce und Chen auch das Charakterdesign von Flintlock und den hohen Detailgrad jeder Begegnung der Spieler mit den Göttern, die die Welt des Spiels beherrschen.

Als kleines Studio stehen A44 an der Spitze des Designs und nutzen Tools wie den MetaHuman Creator von Unity, um ihre Charaktere durch hochdetaillierte Animationen zum Leben zu erwecken.

Flintlock: The Siege of Dawn wird im Laufe dieses Jahres für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One sowie PC via Steam und Epic Games Store erhältlich sein.