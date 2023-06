Flintlock: The Siege of Dawn: Action-RPG auf das Jahr 2024 verschoben

Nach nunmehr fast einem Jahr der Stille gibt es Neuigkeiten zu der Entwicklung von Flintlock: The Siege of Dawn. Das Action-RPG wurde auf das Jahr 2024 verschoben.

Lange ist es ruhig geblieben um das Open-World-Action-Rollenspiel Flintlock: The Siege of Dawn. Die letzten Lebenszeichen gab es im Jahr 2022 mit einem Gameplay-Trailer zur Gamescom, welcher Lust auf mehr machte. Doch bis auf den passierte erst einmal eine ganze Weile nichts mehr.

Nun meldete sich der Entwickler mit einem Lebenszeichen zurück. Demnach peilt man eine Veröffentlichung im Jahr 2024 an, der ursprüngliche Termin war für Anfang 2023 geplant. Die Zeit möchte man dazu nutzen, um das „absolut beste Erlebnis, das es zu einer Veröffentlichung gibt“ zu garantieren.

Weiter heißt es dazu: „Wir haben hart daran gearbeitet, eine einzigartige und detailreiche offene Welt voller spannender Kämpfe, lohnender Erkundungen und wahre Entdeckungen zu erschaffen. Es ist unserem Team wichtig, dass Flintlock ein besonderes Erlebnis ist und wir sind es uns selbst und allen, die das Spiel seit unserer Ankündigung verfolgt haben, schuldig, es zum beeindruckendsten und unvergesslichsten Spiel zu machen, das es sein kann.“

Abschließend bedankt sich das Studio A44 Games für die anhaltende Unterstützung ihres Spiels, ebenfalls verspricht man weitere Updates, die „bald“ bereitgestellt werden sollen. Wer sich zu Flintlock noch kein Bild gemacht hat, der sollte sich noch einmal den Gameplay Trailer von 2022 anschauen:

Flintlock: The Siege of Dawn erscheint für PC, PlayStation und Xbox-Konsolen. Außerdem wird es Day One im Xbox Game Pass erhältlich sein.