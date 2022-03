Flintlock: The Siege of Dawn: Magischer Blick hinter die Kulissen

Die Schöpfer von Flintlock: The Siege of Dawn gewähren ein Blick hinter die Kulissen der Entwicklung und erklären dabei die magische Spielwelt.

A44 Games und Kepler Interactive haben einen Blick hinter die Kulissen ihres brandneuen Action-RPGs Flintlock: The Siege of Dawn gewährt. Das neueste Video enthält Interviews mit weltweit führenden Spielentwicklern und gibt einen Einblick in das Abenteuer, das die Spieler erwartet.

A44 Games CEO und Game Director, Derek Bradley, Game Design Lead, Jimmy Bicknell, COO und Casting Director, Audrea Topps Harjo und Senior Game Designer, Jarratt Gray, stellen die Welt von Flintlock vor.

Mit der Rückkehr der alten Götter, die seit Äonen vermisst wurden, hat sich das Tor zum Jenseits tief in der Stadt der Dämmerung geöffnet. Ihre Armee von Untoten, die aus ihrem Inneren hervorbrechen, bedroht die Existenz der Menschheit. In einer reichhaltigen, von Flintlock inspirierten Fantasy-Welt, die Schwarzpulver und Technologie mit dunkler Magie und alten Göttern verbindet, wird das Gleichgewicht der Kräfte endgültig gestört.

Ausgestattet mit der neu entdeckten Schwarzpulvertechnologie hat die Menschheit erstmals die Chance, die einst unangefochtene Macht der Götter zu stürzen.

An der Seite von Nor Vanek, einem Mitglied der Koalitionsarmee, und ihrem geheimnisvollen Begleiter Enki begeben sich die Spieler auf eine epische Reise der Rache, des Schießpulvers und der Magie, während sie die letzte Belagerung der Menschheit anführen.

Flintlock: The Siege of Dawn wird im Laufe dieses Jahres für PlayStation 5, PlayStation 4, PC (über STEAM und Epic Games Store), Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sein – ab dem ersten Tag ist das Spiel zudem im Xbox Game Pass verfügbar.