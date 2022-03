Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin: 28 Minuten Co-op Gameplay aus dem neuen Final Fantasy Teil

In diesem Video möchten wir euch Co-op Gameplay aus dem neuen Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin vorstellen.

Ab sofort könnt ihr euch in einem neuen Video zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin 28 Minuten Co-op Gameplay anschauen.

In Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin ist es möglich, dass ihr die Hauptmissionen und auch Nebenmissionen mit Freunden oder aber auch mit anderen Online-Spielern spielen könnt. In diesem Video könnt ihr sehen, wie ihr einen Raum für Freunde erstellt oder anderen in eure Mission einladen könnt. Anschließend lassen wir es ordentlich krachen und zeigen euch rasantes Co-op Gameplay.

Stranger of Paradiese: Final Fantasy Origin ist ab sofort für 69,99 Euro erhältlich und kann im Microsoft Store bestellt werden.

Die Stranger of Paradise: Final Fantasy Digital Deluxe Edition erhaltet ihr für 99,99 Euro.

