Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin: Erweiterung Wanderer of the Rift ab sofort verfügbar

Für Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin ist ab sofort die „Wanderer of the Rift“-Erweiterung verfügbar.

Spieler können sich ab heute in Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, dem Action-RPG von Square Enix, auf ein brandneues Abenteuer begeben. Der zweite DLC „Wanderer of the Rift“ ist jetzt auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und über den Epic Games Store auf PC erhältlich.

Die Erweiterung wurde in Zusammenarbeit mit Team NINJA von KOEI TECMO GAMES, den Entwicklern der NINJA GAIDEN- und Nioh-Reihen, entwickelt und schließt an die Geschichte an, die Spieler im kürzlich veröffentlichten DLC „Trials of the Dragon King“ erlebten.

Im zweiten DLC treten Jack und seine Verbündeten gegen Gilgamesch an, den Dimensionsreisenden und Fanliebling aus der FINAL FANTASY-Reihe.

Neuer Inhalt im DLC Wanderer of the Rift:

Neue Missionen – Nach Abschluss des ersten DLCs, „Trials of the Dragon King“, können Spieler sich neuen Missionen stellen und eine Geschichte mit Gilgamesch erleben.

Neuer Job: Blaumagier – Spieler können den Job Blaumagier durch den Abschluss von Missionen in Wanderer of the Rift freischalten. Als Blaumagier können Spieler Gegnerfertigkeiten erlernen und selbst einsetzen, entweder als Sofortfertigkeiten durch Seelenschild oder durch das Ausrüsten von bestimmten Accessoires.

GILGAMESCH Schwierigkeitsgrad – Auf diesem Schwierigkeitsgrad können Spieler besondere Relikte erhalten, die verschiedene Spezialeffekte bieten. Diese Effekte erweisen sich als nützlich, wenn sie gegen noch schwierigere Gegner mit höherer Stufe antreten, darunter auch Chaosmonster. Bei einem Sieg über diese Art Gegner winken noch bessere Belohnungen.

Dimensionsbringer – Sobald diese Spielmechanik aktiviert wurde, werden Gegner in der Nähe des Dimensionsbringers langsamer und der Schaden, den Spieler verursachen, erhöht sich mit jedem Einsatz einer Aktionsfertigkeit. Wenn dieser Effekt aktiv ist, kann ein Spezialangriff entfesselt werden, der Gegner schnell durch Kombos ausschaltet.

Monsterglocke – Spieler können eine Monsterglocke und damit Beistand im Kampf erhalten, indem sie einen Esper-Stein finden und ein besonderes Ereignis mit dem entsprechenden Monster abschließen. Spieler können ihre Affinität zu einem Monster erhöhen, indem sie sich mit diesem unterhalten, es füttern, oder Gegenstände einsetzen.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin „Wanderer of the Rift“ ist jetzt ohne zusätzliche Kosten ausschließlich über den Season Pass zum Preis von 24,99 Euro erhältlich, welcher in der Digital Deluxe Edition enthalten ist. Season Pass-Besitzer haben Zugriff auf den ersten DLC, „Trials of the Dragon King“, und den bevorstehenden DLC „DIFFERENT FUTURE“.