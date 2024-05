EA SPORTS F1 24: Miami Search Event ausgestrahlt

Autor:, in / EA SPORTS F1 24

EA SPORTS freut sich, anlässlich des bevorstehenden FORMEL 1 MIAMI GRAND PRIX 2024 ein einzigartiges EA SPORTS F1 24-Event anzukündigen. Ikonen aus der Formel 1-Welt und NFL-Athleten der Miami Dolphins werden in einem virtuellen Wettkampf beim EA SPORTS F1 24 Miami Search Event gegeneinander antreten.

Im Zuge der Veranstaltung kämpfen Teams bestehend aus dem spanischen F1-Fahrer Carlos Sainz, der F1 ACADEMY-Fahrerin Bianca Bustamante und den Superstars der Miami Dolphins, Jalen Ramsey und Jaylen Waddle, um den begehrten Titel des Miami GP Champion.

Moderiert wurde der Wettkampf von der Emmy-nominierten Entertainment-Korrespondentin Sibley Scoles, die die Kontrahent:innen während des Events mit Miami-Trivia-Quizfragen konfrontiert.

Als krönender Höhepunkt werden die besten Fahrer jedes Teams in einem letzten virtuellen Rennen gegeneinander antreten, um schlussendlich den Miami GP Champion zu küren.

Fans haben im Zuge des Events die Möglichkeit, den Miami International Autodrome bereits vor der offiziellen Veröffentlichung im Spiel zu sehen.

Dieser erste Blick bietet einen spannenden Vorgeschmack auf EA SPORTS F1 24, welches am 31. Mai für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC via der EA app, dem Epic Games Store und Steam mit dem neuem EA SPORTS Dynamic Handling, überarbeitetem Karrieremodus und vielem mehr erscheint.