Diablo Immortal: Die neue Klasse Sturm schlägt große Wellen

Die kommende achte Klasse von Diablo Immortal, der Sturm, erscheint am 23. Mai. Um die Community darauf vorzubereiten, geben die Entwickler in diesem Video erstmals detaillierte Einblicke in die Talente und Besonderheiten der neuen Charakterklasse.

Erste Details



Unwetter:

Die neue Klasse Sturm besteht aus Kriegerpriestern, die den Wind und das Wasser beherrschen. Der Sturm ist eine dynamische, äußerst mobile Klasse, die eine Kombination aus schnellen Nahkampfangriffen, messerscharfen Peitschen mit Wind und Wasser aus der Distanz, Flächenangriffen und ihren projizierten Zephiren nutzt: Zephir-Beschwörung : Eine passive Fertigkeit, über die nur der Sturm verfügt. Sie beschwört Zephire, die an der Seite des Sturms kämpfen. Diese Diener spiegeln die Klassenfähigkeiten wider und handeln mit einer Abklingzeit, die dieser bewegungsbasierten Klasse mehr Vielseitigkeit bietet.

: Eine passive Fertigkeit, über die nur der Sturm verfügt. Sie beschwört Zephire, die an der Seite des Sturms kämpfen. Diese Diener spiegeln die Klassenfähigkeiten wider und handeln mit einer Abklingzeit, die dieser bewegungsbasierten Klasse mehr Vielseitigkeit bietet. Quest : Nördlich des Reichs des Schreckens liegt das einst mächtige Imperium Pelghain, das von endlosen Stürmen gebeutelt wird. Spieler übernehmen die Rolle einer Sturm-Krieger:in und begeben sich auf eine Mission, um eine Insel vor den herannahenden Nebeln zu retten.

: Nördlich des Reichs des Schreckens liegt das einst mächtige Imperium Pelghain, das von endlosen Stürmen gebeutelt wird. Spieler übernehmen die Rolle einer Sturm-Krieger:in und begeben sich auf eine Mission, um eine Insel vor den herannahenden Nebeln zu retten. Überarbeitung des Paragon: Das Paragonsystem wurde vereinfacht, damit es leichter zu verstehen ist und flexibler auf die Idealvorstellungen der Spieler zugeschnitten werden kann. Spieler behalten ALLE bisher mit dem Paragon erzielten Fortschritte und können jetzt eine beliebige Kombination von 15 Fertigkeiten pro Paragonbaum wählen.

Einen ersten Einblick gibt es hier: