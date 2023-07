Diablo Immortal: Exklusive Klasse Blutritter ab jetzt kostenlos spielbar

Der Blutritter, die neue und exklusive Klasse in Diablo Immortal, ist ab heute kostenlos spielbar. Alle Blutritter sind in einem uralten Speerkampfstil ausgebildet, den ihr Orden in Gea Kul gemeistert hat.

Blutritter sind durch ätherische Bande mit anderen Blutrittern verbunden. Sie müssen standhaft bleiben und die Dunkelheit in ihrem Innern bekämpfen, um Stärke zu erhalten und die dämonischen Mächte bekämpfen zu können, die Sanktuario bedrohen.

„Wir freuen uns sehr, den Blutritter in Sanktuario willkommen zu heißen“, erklärt Executive Producer Peiwen Yao. „Diese vampirische Klasse beherrscht dynamische Talente für den Hybrid-Nahkampf. Spieler:innen können sich also zwischen physischen Angriffen, dem Wirken von Blutmagie oder für einen Mittelweg entscheiden. Wir sind alle gespannt, was Spieler:innen mit diesen neuen Fertigkeiten vollbringen werden.“

„Das erste Jahr von Diablo Immortal hat gezeigt, was möglich ist, wenn diese genrebestimmende Serie auch Mobilgeräte erobert“, erklärte General Manager von Diablo Rod Fergusson. „Jetzt haben wir uns mit dem Debüt des ätherischen Blutritters, der ersten neuen Klasse für Diablo in fast einem Jahrzehnt, noch weiter gewagt und einen einzigartigen Champion der Dunkelheit in das Land von Sanktuario eingeführt. Wir laden jeden herzlich dazu ein, überall in Diablo Immortal mit uns gemeinsam ein Jahr voller getöteter Dämonen zu feiern.“