Xbox Series X: So gewinnt ihr eine Hellblade II Konsole

Zum Start von Senua’s Saga: Hellblade II verlost die offizielle Xbox-Seite ein ganz besonderes Schmankerl unter allen Einsendungen. Sowohl die zu verlosende Xbox Series X, der dazugehörige Controller und der mitgelieferte Standfuß kommen im Hellblade II-Design daher und sehen somit richtig schick aus.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr mindestens 18 Jahre alt sein und in einer Region leben, in der die Xbox erhältlich ist. Ihr benötigt einen existierenden oder neuen Twitter-Account, müsst @Xbox auf Twitter folgen und den Post mit dem Hashtag #HellbladeIIXboxSweepstakes im Gewinnspiel Zeitraum reposten.

Das Gewinnspiel endet am 17. Juni 2024 um 20 Uhr Pacific Time. Alle Informationen zur Gewinnspielteilnahme entnehmt ihr diesem Link.