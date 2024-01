Garden Life: A Cozy Simulator: Gartenspiel kann entspannt vorbestellt werden

NACON und stillalive studios geben bekannt, dass das entspannende Gartenspiel Garden Life: A Cozy Simulator ab sofort für Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S und Xbox One vorbestellt werden kann.

Das Spiel wird für diese Plattformen am 22. Februar 2024 erscheinen, während die Nintendo Switch-Version am 14. März 2024 veröffentlicht wird.

Mit seiner farbenfrohen, beruhigenden Welt bietet Garden Life: A Cozy Simulator den Spieler:innen ein entspannendes Gartenerlebnis, bei dem die einzige Grenze die eigene Kreativität ist. Die Herausforderung besteht darin, ein verlassenes Grundstück in einen blühenden Gemeinschaftsgarten zu verwandeln und dabei mit den schrulligen Charakteren des Spiels, den anderen Dorfbewohner:innen, zu interagieren.

Um sich auf die Gestaltung des Gartens vorzubereiten, können die Spieler:innen jetzt die digitale Version des Spiels vorbestellen und erhalten kostenlos das Eco-friendly Ornament Set als Zusatzinhalt. Dieses umfasst nachhaltige Ornamente wie Stühle und Tische aus recyceltem Holz sowie Rattan-Laternen – alles, was man braucht, um den Garten noch grüner zu machen.

Es gibt zwei Editionen, die für Konsolen vorbestellt werden können:

Standard Edition: enthält das Grundspiel.

Deluxe Edition: enthält das Grundspiel und das Garden Party Pack mit zwei exklusiven Pflanzen und einer großen Auswahl an eleganten Ornamenten, um den Garten in einen einladenden und festlichen Ort zu verwandeln.

(Beide Editionen werden am Releasetag auch für PC (Steam) erhältlich sein.)

Über Garden Life: A Cozy Simulator: In der entspannenden Gartensimulation kann man den eigenen Traum-Garten in einer farbenfrohen, beruhigenden Welt gestalten. Ein verlassenes Grundstück will im eigenen Tempo bepflanzt und dekoriert werden, um es in einen blühenden Gemeinschaftsgarten zu verwandeln.

Garden Life: A Cozy Simulator wird am 22. Februar 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen. Die Nintendo Switch-Version wird am 14. März veröffentlicht.