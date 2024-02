The Texas Chain Saw Massacre: 4,5 Millionen Xbox Game Pass-Spieler

Autor:, in / The Texas Chain Saw Massacre

The Texas Chain Saw Massacre konnte sich 1,1 Millionen Mal verkaufen. Dazu wurden 4,5 Millionen Spieler via Xbox Game Pass registriert.

Gun Interactive ist stolz, bekannt zu geben, dass The Texas Chain Saw Massacre, der asymmetrische Multiplayer-Horrortitel, offiziell 1,1 Millionen verkaufte Einheiten erreicht hat.

Mit den Verkäufen seit dem Start am 18. August 2023 bis hin zu den Xbox Free Play Days for All am vergangenen Wochenende stellt dieser Erfolg einen neuen Meilenstein für The Texas Chain Saw Massacre dar, während die Teams von Gun Interactive und Black Tower Studios weiterhin hart an der Unterstützung nach dem Start und an zukünftigen Updates arbeiten.