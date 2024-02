Control 2: Remedy kauft Franchise-Rechte zurück

Remedy hat sich die vollständigen Rechte am Control-Franchise gesichert. Für eine Summe von rund 17 Millionen Euro hat Remedy die Rechte für Control, Codename Condor, Control 2 sowie alle zukünftigen Produkte im Control-Franchise, von Publisher 505 Games zurückgekauft.

Durch die Transaktion möchte sich der Entwickler attraktive Wachstumschancen für die Zukunft sichern. Der Erfolg von Alan Wake 2 sowie die Tatsache, dass Control sich als Marke etabliert hat, verschaffen Remedy angeblich eine gute Verhandlungsposition mit zukünftigen Partnern.

Tero Virtala, CEO von Remedy, schrieb: „Seit wir 2017 mit 505 Games einen Vertrag zur Entwicklung und Veröffentlichung von Control unterzeichnet haben, haben wir eine gute Partnerschaft genossen, um Control zu einem erfolgreichen Spiel zu machen, das über 4 Millionen Einheiten verkauft hat und einen teilbaren Nettoumsatz von etwa 100 Millionen Euro an Remedy und 505 Games generiert hat.“

Der Kauf ist demnach Teil einer auf die Zukunft ausgerichteten Strategie.

„Im Rahmen der langfristigen Strategie von Remedy, mehr Eigentum an unserem Unternehmen und den von uns geschaffenen geistigen Eigentumsrechten zu erlangen, haben wir alle Rechte an Control und den in der Entwicklung befindlichen Condor und Control 2 zurückerhalten.“

„Die vollständige Eigentümerschaft an der Control-Franchise gibt uns die Freiheit, den besten Weg nach vorne zu wählen. Wir werden unsere Optionen sorgfältig abwägen, da wir wissen, dass Control von vielen Partnern als attraktives Franchise angesehen wird.“

Dazu gab er einen positiven Ausblick auf die laufenden Projekte: „Condor und Control 2 haben in den letzten Monaten beide gute Fortschritte gemacht und wir gehen davon aus, dass diese Projekte im ersten Halbjahr 2024 ihre nächsten Entwicklungsstadien erreichen werden.“

„Die Entwicklung von Condor und Control 2 wird normal weitergehen, wenn wir das beste Veröffentlichungs-, Vertriebs- und Finanzierungsmodell für diese Projekte in Betracht ziehen.“