The Texas Chain Saw Massacre: Neuer DLC mit neuem Opfer und mehr

Autor:, in / The Texas Chain Saw Massacre

Ein neuer DLC für The Texas Chain Saw Massacre mit einem neuen Opfer, einem Familienmitglied und einer Karte ist ab sofort verfügbar.

Gun Interactive und Sumo Nottingham freuen sich, mitteilen zu können, dass der neueste DLC für The Texas Chain Saw Massacre ab sofort verfügbar ist und zwei neue Charaktere in die Reihe von The Texas Chain Saw Massacre einführt: Nancy und Danny.

Zeitgleich mit ihrer Veröffentlichung ist auch eine neue Karte verfügbar, und jeder neue Charakter hat seine eigenen einzigartigen Fähigkeiten und Vorteile.

Nancy ist das neueste Mitglied der berüchtigten Slaughter Family. Obwohl nicht viel über sie bekannt ist, sind ihre letzten drei Ehemänner alle auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen oder verschwunden. Durch unglaublich furchtbare Umstände ist Nancy auch eine Ersatzmutter für Johnny Slaughter, was zeigt, dass Monster ihre eigenen Schöpfer haben. Die Spieler können auch mehr über Nancy erfahren, wenn sie die neueste Karte, Nancys Haus, durchspielen.

Danny ist das neueste Opfer, das in den Dienst aufgenommen wurde. Er mag zwar rau erscheinen, ist aber ein unglaublich intelligenter und fürsorglicher Mensch. Danny und Maria haben eine tiefe Verbindung und er begibt sich auf seine eigene Reise, um sie zu finden. Auf dem Weg nach Newt, Texas, können die Spieler einen Charakter kennenlernen, der für das Überleben von Danny und seinen Freunden entscheidend sein könnte.