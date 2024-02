Autor:, in / Final Fantasy XIV

Schaut euch in einem neuen Video über 80 Minuten Gameplay aus der Open-Beta auf der Xbox Series X an.

Seit der vergangenen Woche können Xbox Spieler endlich die Open-Beta von Final Fantasy XIV spielen und die Online-Server des MMORPGs unsicher machen.

Die offene Beta ist über 80 GB groß und beinhaltet dieselben Inhalte wie die Trail-Version auf anderen Plattformen. Um euch dein Einsteig in das Online-Rollenspiel zu vereinfachen, haben wir euch in dieser Final Fantasy XIV News diverse Starter Guides präsentiert. Dazu hat sich XboxDynasty User „OldGamer“ an einem kompakten Final Fantasy XIV Guide im Forum versucht.

Auch wir haben uns die Open-Beta angeschaut und dieses für euch in einem 85-minütigen Video festgehalten.

Final Fantasy XIV | Spielszenen aus der Open Beta

Die Beta zu Final Fantasy XIV könnt ihr kostenlos im Microsoft Store abrufen.

